Самопроголошений глава сусідньої держави вирішив пограти у хокей, однак один із суперників жорстко його зустрів

Олександр Лукашенко невдало пограв у хокей

Сьогодні у Білорусі відбувся виставковий хокейний матч з елементами цирку. Вся справа в тому, що в ньому взяв участь самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко.

У Мінську цими днями проходить фінальна серія республіканського аматорського турніру між командою президента Республіки Білорусь та командою Мінської області. Під час другого матчу серії стався курйоз із Лукашенком.

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Під час зіткнення на ковзанці "президент" Білорусі отримав ключкою по обличчю від суперника. Пізніше головному підлизі Путіна надавали допомогу на лавці, давши йому холодну хустку.

Цей інцидент вирішила прокоментувати навіть прес-служба Олександра Григоровича. У ній заявили, що удар стався випадково, а чи не спеціально.

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Схоже, параноя Лукашенка про можливий напад з боку України стала дійсністю. Раніше саме таким безглуздим відмазуванням "білоруський фюрер" виправдав підтримку Росії у військовій агресії на території нашої країни.