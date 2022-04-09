Лукашенко получил по лицу! Президента Беларуси атаковали с клюшкой (видео)

Самопровозглашенный глава соседнего государства решил поиграть в хоккей, однако один из соперников жестко его встретил

Александр Лукашенко неудачно поиграл в хоккей

Сегодня в Беларуси состоялся выставочный хоккейный матч с элементами цирка. Все дело в том, что принял в нем участие самопровозглашенный президент республики Александр Лукашенко.

В Минске в эти дни проходит финальная серия республиканского любительского турнира между командой президента Республики Беларусь и командой Минской области. Во время второго матча серии случился курьез с Лукашенко.

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Во время столкновения на катке "президент" Беларуси получил клюшкой по лицу от соперника. Позже главному подлизе Путина оказывали помощь на скамейке, дав ему холодный платочек.

Данный инцидент решила прокомментировать даже пресс-служба Александра Григорьевича. В ней заявили, что удар произошел случайно, а не специально.

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Похоже, паранойя Лукашенко про возможное нападение со стороны Украины стала явью. Ранее именно такой дурацкой отмазкой "белорусский фюрер" оправдал поддержку России в военной агрессии на территории нашей страны.