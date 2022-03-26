Чому Путін втратив голову і став тираном – думка

Колишній футболіст збірної Росії Олег Саленко вважає, що диктатор засидівся на своєму місці

Олег Саленко назвав причини божевільних дій Володимира Путіна

Росія продовжує військові дії проти України, заганяючи себе у світову ізоляцію. Дії армії Путіна жахають: зруйновані міста, убиті мирні жителі та безневинні діти.

Така політика агресора стала наслідком безкарного правління їхнього президента. Путін утримує владу в Росії вже 22 роки (з невеликою перервою на "підстилку" Медведєва).

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Саме в цьому бачить причини проблеми окупантів екс-гравця збірних України та Росії Олега Саленка. Про це він розповів Fanday, порівнявши при цьому Путіна із Лукашенком.

"Життя не перестає дивувати! Ось у 1990-х, ще в Петербурзі, я чув про охоронця мера Собчака. І ось цей колишній охоронець 22 роки очолює країну з ядерною зброєю. 22 роки! Зрозуміло, що він давно втратив голову. Як і Лукашенко, який править Білоруссю 28 років. Правильно зробили американці ще кілька сотень років тому: два терміни, вісім років відсидів і поки! Випробування владою ніхто не проходить".

Зазначимо, що у 90-ті Путін працював на службі у мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, будучи його заступником та радником.