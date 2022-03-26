Українець спробував розплющити очі російському спортсмену на військову агресію РФ

Фристайліст Олександр Абраменко висловився про напад фашистів, а також розповів про реакцію на війну від його російського колеги Іллі Бурова

Росіянин Буров та українець Абраменко / Фото: Reuters

Війна в Україні триває вже понад місяць. В усьому виною – криваві амбіції президента РФ Путіна, який відправив свою армію знищувати наші міста та вбивати мирне населення.

Чимало українців не могли повірити, що Росія зважиться на повномасштабне вторгнення до нашої країни. Стало це несподіванкою і для нашого фрістайліста Олександра Абраменка.

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"На Олімпіаді стежив за новинами і чув, що Росія збирається напасти, але до останнього не міг повірити, що таке станеться. Я живу поряд з аеропортом "Жуляни" і було страшно, коли його бомбардували ракетами і одна потрапила до житлової багатоповерхівки. Також не по собі було, коли бачив, як спрацьовує система ППО і збиває ракети так близько, що аж вибухова хвиля діставала до дому".

Також Абраменко в інтерв'ю Fanday розповів про свої стосунки з росіянином Іллею Буровим, обіймашки з яким набули скандального відтінку на останній зимовій Олімпіаді. Олександр запевнив, що Ілля шокований діями своєї армії.

"Він писав мені, питав, що у нас відбувається. Я йому розповів усе як є. Він був шокований тим, що я йому розповів, адже їм по ТБ показують зовсім іншу картинку. Думаю, що всі російські спортсмени, які мовчать про ситуацію в Україні або вірять у пропаганду по телевізору, або бояться відповідальності за свої висловлювання на цю тему".

Нагадаємо, що Абраменко у 2018 році виграв золото на Олімпіаді у Пхенчхані, а цього року мало не повторив те досягнення. У Пекіні українцю підкорилося срібло.