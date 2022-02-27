Король хокею з Україною! Грецкі закликав викинути Росію з учасників чемпіонату світу

Канадський хокеїст з українським корінням Уейн Гретцкі заявив про необхідність ізолювати Росію від світового хокею. Для початку заборонивши їм брати участь у чемпіонаті світу-2022 серед молодіжних команд.
"Ми всі згодні, що це безглузда війна. Цього ранку я говорив з парою хлопців, які живуть у Києві. Вони забрали свої сім'ї на машині з міста, повернулися і взяли в руки зброю, щоб захищати своє місто.
Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого і молимося за них.
Якщо ми хочемо відправити додому російських хокеїстів, то це мають бути не тільки вони, у Канаді працює багато людей інших професій. Дуже радий, що збірна Польщі з футболу висловилася та відмовилася грати з ними.
Думаю, міжнародний хокей має сказати, що не дозволить їм грати на МЧМ. Якщо ігри будуть проходити в Едмонтоні, то ми, канадці, маємо зайняти таку позицію", – наводить слова Грецьки TSN.
Зазначимо, що чемпіонат світу серед молодіжних команд має відбутися у серпні цього року у Канаді.
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Вейн Грецкі є одним із найвідоміших спортсменів в історії. Канадець чотири рази вигравав Кубок Стенлі, дев'ять разів отримував приз "Харт Трофі" (найціннішому гравцеві сезону), він 10-кратний володар "Арт Росс Трофі" (найкращому бомбардиру), а також автор 61-го рекорду у хокеї!
А ще він має українське коріння, адже його бабуся родом із Тернопільської області. Зі своїм дідусем, вихідцем з Білорусі, Вейн розмовляв українською.