Якщо Україна перестане битися: дружина Шеви сказала, що буде

Дружина володаря Золотого м'яча-2004 та колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік виступила зі словами підтримки на адресу українського народу

Крістен Пазік: "Якщо Україна перестане боротися, не буде України" / Фото: Instagram

Україна героїчно продовжує відбивати вторгнення Росії .

Тим часом дружина легенди українського футболу Андрія Шевченка американка з польським корінням Крістен Пазік опублікувала в Instagram свої варіанти розвитку подій.

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"Якщо Росія перестане воювати, більше не буде війни".

"Якщо Україна припинить битися, не буде більше України", – написала в сторіз Пазік.

Андрій Шевченко і його дружина Крістен / Фото: Instagram

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