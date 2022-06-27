Колорадо виборов Кубок Стенлі. Переможених чемпіонів підвів російський воротар

Команда з Денвера обіграла у фінальній серії Тампу-Бей, вигравши третій Кубок Стенлі у своїй історії

Колорадо став чемпіоном НХЛ 2022 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У неділю, 26 червня, у Тампі на Амалі-Арені відбувся шостий матч серії плей-оф НХЛ, у якому Тампа-Бей зустрічалася з Колорадо.

Хокеїсти Евеланш обіграли господарів з рахунком 2:1, внаслідок чого вони виграли серію з рахунком 4-2 і стали володарями Кубка Стенлі-2022.

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У складі Колорадо забивали Натан Маккіннон та Арттурі Лехконен, а у Тампи результативний удар на рахунку Стівена Стемкоса.

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Після поєдинку, російський воротар Тампи Андрій Василевський люто жбурнув шолом у стіну. Одна з пропущених шайб була совісті уродженця Тюмені.

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Колорадо вперше з 2001 року став чемпіоном НХЛ. Раніше денверці ставали переможцями у 1996 році (4-0 у фіналі з Флоридою) та у 2001 році (4-3 у фіналі з Нью-Джерсі). Таким чином, Колорадо виграв усі три фінали, у яких брав участь.

Тампі не вдалося виграти третій трофей поспіль. Нагадаємо в 2020 та 2021 "блискавки" двічі ставали чемпіонами НХЛ.

Плей-оф НХЛ. Фінал Кубку Стенлі.

Тампа-Бей – Колорадо 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 03:38 Стемкос – 11 (Палат) – 1:0, 21:54 Маккіннон – 13 (Бірам, Ландеског) – 1:1, 32:28 Лехконен – 8 (Маккіннон, Менсон) – 1:2

Воротарі: Василевський – Кемпер

Кидки: 23 – 30

Колорадо виграє серію 4:2

Раніше ми розповідали, що НХЛ не дозволить гравцям перевозити головний хокейний трофей ліги до Росії та Білорусі через війну в Україні.