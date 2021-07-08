Тампа виграла Кубок Стенлі: душ із шампанського в роздягальні

Кубок Стенлі вдруге поспіль виграли хокеїсти Тампа-Бей Лайтнінг, котрі у фінальній серії здолали Монреаль Канадієнс – дивіться, як святкують перемогу чемпіони

Тампа-Бей Лайтнінг. Роздягальня після перемоги / Фото: Twitter

Тампа-Бей Лайтнінг виграла Кубок Стенлі, здолавши вдома Монреаль Канадієнс – 1:0. Рахунок у фінальній серії став 4:1 на користь "блискавок".

Єдину шайбу в останньому матчі серії на 14-й хвилині другого періоду закинув Росс Колтон.

Відзначимо, що це другий поспіль Кубок Стенлі для Тампи. У роздягальні переможці влаштували фонтан із шампанського, яке пили безпосередньо з трофея.

Нагадаємо, в півфіналі турніру Тампа здолала Нью-Йорк Айлендерс з рахунком 4:3 в серії, а Монреаль переміг Вегас Голден Найтс – 4:2.

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Раніше Канада стала чемпіоном світу з хокею, обігравши в овертаймі Фінляндію 3:2.