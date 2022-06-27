Колорадо завоевал Кубок Стэнли. Поверженных чемпионов подвел российский вратарь

Команда из Денвера обыграла в финальной серии Тампу-Бэй, выиграв третий Кубок Стэнли в своей истории

Колорадо стал чемпионом НХЛ 2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 26 июня, в Тампе на Амали-Арене состоялся шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором Тампа-Бэй встречалась с Колорадо.

Хоккеисты Эвеланш обыграли хозяев со счетом 2:1, в результате чего они выиграли серию со счетом 4-2 и стали обладателями Кубка Стэнли-2022.

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В составе Колорадо забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен, а у Тампы результативный удар на счету Стивена Стэмкоса.

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После поединка, российский вратарь Тампы Андрей Василевский в ярости швырнул шлем в стену. Одна из пропущенных шайб была совести уроженца Тюмени.

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Колорадо впервые с 2001 года стал чемпионом НХЛ. Ранее денверцы становились победителями в 1996 году (4-0 в финале с Флоридой) и в 2001 году (4-3 в финале с Нью-Джерси). Таким образом, Колорадо выиграл все три финала, в которых принимал участие.

Тампе не удалось выиграть третий трофей подряд. Напомним в 2020 и 2021 "молнии" дважды становились чемпионами НХЛ.

Плей-офф НХЛ. Финал Кубка Стэнли.

Тампа-Бэй – Колорадо 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: 03:38 Стэмкос – 11 (Палат) – 1:0, 21:54 Маккиннон – 13 (Бирам, Ландеског) – 1:1, 32:28 Лехконен – 8 (Маккиннон, Мэнсон) – 1:2

Вратари: Василевский – Кэмпер

Броски: 23 – 30

Колорадо выигрывает серию 4:2

Ранее мы рассказывали, что НХЛ не разрешит игрокам перевозить главный хоккейный трофей лиги в Россию и Беларусь из-за войны в Украине.