Тампа выиграла Кубок Стэнли: душ из шампанского в раздевалке

Тампа-Бэй Лайтнинг выиграла Кубок Стэнли, обыграв дома Монреаль Канадиенс – 1:0. Счет в финальной серии стал 4:1 в пользу "молний".
Единственную шайбу в последнем матче серии на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон.
Отметим, что это второй кряду Кубок Стэнли для Тампы. В раздевалке победители устроили фонтан из шампанского, которое пили прямо с трофея.
Напомним, в полуфинале турнира Тампа одолела Нью-Йорк Айлендерс со счетом 4:3 в серии, а Монреаль победил Вегас Голден Найтс – 4:2.
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Ранее Канада стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме Финляндию 3:2.