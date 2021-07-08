7 июля 22:00 Видео
Англия 2
Дания 1
7 июля 17:00 О матче
Динамо 3
Люцерн 3
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Тампа выиграла Кубок Стэнли: душ из шампанского в раздевалке

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 09:43
Копировать ссылку
Кубок Стэнли второй раз кряду выиграли хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг, в финальной серии одолевшие Монреаль Канадиенс – смотрите, как празднуют победу чемпионы
Тампа-Бэй Лайтнинг. Раздевалка после победы
Тампа-Бэй Лайтнинг. Раздевалка после победы / Фото: Twitter

Тампа-Бэй Лайтнинг выиграла Кубок Стэнли, обыграв дома Монреаль Канадиенс – 1:0. Счет в финальной серии стал 4:1 в пользу "молний".

Единственную шайбу в последнем матче серии на 14-й минуте второго периода забросил Росс Колтон.

Отметим, что это второй кряду Кубок Стэнли для Тампы. В раздевалке победители устроили фонтан из шампанского, которое пили прямо с трофея.

Напомним, в полуфинале турнира Тампа одолела Нью-Йорк Айлендерс со счетом 4:3 в серии, а Монреаль победил Вегас Голден Найтс – 4:2.

Читайте также: Бракованный фейерверк убил хоккейного вратаря: записи звонков в службу спасения

Ранее Канада стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в овертайме Финляндию 3:2.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
2:1
Видео О матче
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять