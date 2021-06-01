Канада виповзла в плей-офф: всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Визначилися всі учасники чвертьфіналу чемпіонату світу з хокею. Канада все ж змогла пробитися в плей-оф, де зіграє з командою ОКР. Матчі наступного раунду пройдуть 3 червня

Канадці з нервами вийшли в плей-офф ЧС-2021. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

За підсумками сьогоднішніх матчів визначилися всі учасники плей-оф чемпіонату світу з хокею 2021 року. Збірна Канади все-таки зуміла пробитися в наступний раунд, ледь не повторивши гірку долю Швеції.

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З групи А достроково вийшли ОКР, Швейцарія, Чехія і Словаччина, а в останньому турі визначилися підсумкові місця двох останніх команд, що вплинуло їхнє подальше розташування в сітці плей-оф.

А ось в групі В щасливчики визначилися тільки по завершенні заключного матчу. Німеччина обіграла Латвію і потіснила з третього місця Канаду, але "кленові" все ж отримали путівку в наступний ранд.

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Пари 1/4 фіналу (всі матчі – 3 червня):

США – Словаччина;

Швейцарія – Німеччина;

Команда ОКР – Канада;

Фінляндія – Чехія.

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