Канада виповзла в плей-офф: всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

За підсумками сьогоднішніх матчів визначилися всі учасники плей-оф чемпіонату світу з хокею 2021 року. Збірна Канади все-таки зуміла пробитися в наступний раунд, ледь не повторивши гірку долю Швеції.
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З групи А достроково вийшли ОКР, Швейцарія, Чехія і Словаччина, а в останньому турі визначилися підсумкові місця двох останніх команд, що вплинуло їхнє подальше розташування в сітці плей-оф.
А ось в групі В щасливчики визначилися тільки по завершенні заключного матчу. Німеччина обіграла Латвію і потіснила з третього місця Канаду, але "кленові" все ж отримали путівку в наступний ранд.
Пари 1/4 фіналу (всі матчі – 3 червня):
- США – Словаччина;
- Швейцарія – Німеччина;
- Команда ОКР – Канада;
- Фінляндія – Чехія.
Кращі бійки в НХЛ: