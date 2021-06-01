Канада выползла в плей-офф: все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

По итогам сегодняшних матчей определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею 2021 года. Сборная Канады все-таки сумела пробиться в следующий раунд, едва не повторив горькую судьбу Швеции.
Читайте также: ЧМ-2021 по хоккею: расписание и результаты всех матчей
Из группы А досрочно вышли ОКР, Швейцария, Чехия и Словакия, а в последнем туре определились итоговые места двух последних команд, что повлияло их дальнейшее расположение в сетке плей-офф.
А вот в группе В счастливчики определились только по завершении заключительного матча. Германия обыграла Латвию и потеснила с третьего места Канаду, но "кленовые" все же получили путевку в следующий ранд.
Пары 1/4 финала (все матчи – 3 июня):
- США – Словакия;
- Швейцария – Германия;
- Команда ОКР – Канада;
- Финляндия – Чехия.
Лучшие драки в НХЛ: