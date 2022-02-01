Згвалтував 12-річну: гравець російського клубу отримав умовний термін

Хокеїст Рід Буше уклав угоду зі слідством і не сів у в'язницю, хоча спочатку йому загрожувало від 25 років до довічного

Буше уникнув тюрьми / Фото: Колаж: Сьогодні

Форварду ярославського Локомотива Ріду Буше ухвалили вирок за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Він отримав рік в'язниці умовно із чотирма роками випробувального терміну.

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Якщо хокеїст порушить умови вироку, його покарання можуть переглянути у бік збільшення – до 15 років позбавлення волі з включенням до списку ґвалтівників, повідомляє Євроспорт.

Злочин стався у 2011 році. На той момент Буше було 17 років, а дівчині – 12 років.

Спочатку провина була кваліфікована як злочин сексуального характеру першого ступеня, за яку передбачено покарання від 25 років в'язниці до довічного ув'язнення.

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Пізніше суддя дозволив Ріду подати заяву про менше звинувачення і погодився засудити його без попереднього ув'язнення, врахувавши вік Буше на момент зґвалтування, а також термін давності злочину.