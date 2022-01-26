У Росії зарубали сокирою відомого хокеїста

Колишнього хокеїста нижньокамського Реактора Володимира Паюла було вбито у власній квартирі

Володимир Паюл грав у Молодіжній хокейній лізі / Фото: МХК "Реактор"

У Казані було вбито 24-річного колишнього професійного хокеїста Володимира Паюла, повідомляє ДТРК "Татарстан".

За інформацією джерела, тіло ексхокеїста, який останнім часом працював ріелтором, було виявлено у власній квартирі. У день вбивства Паюл вкотре зажадав від квартиранта залишити житло. Між ними почалася бійка, під час якої вбивця зарубав спортсмена сокирою.

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Підозрюваного було затримано. Ним виявився 34-річний мешканець Татарстану.

За кар'єру хокеїста у МХЛ Володимир Паюл у сезоні 2016/17 захищав кольори нижньокамського Реактора, а у сезоні 2017/18 грав за нафтокамський Батир. Захисник також грав за білоруські клуби Брест, Барановичі та Авіатор.

У Казані Володимир Паюл проживав з травня 2020 року, його рідним містом був Кишинів.

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