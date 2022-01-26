В России зарубили топором известного хоккеиста

Бывший хоккеист нижнекамского Реактора Владимир Паюл был убит в собственной квартире

Владимир Паюл играл в Молодежной хоккейной лиге / Фото: МХК "Реактор"

В Казани был убит 24-летний бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, сообщает ГТРК "Татарстан".

По информации источника, тело экс-хоккеиста, который в последнее время работал риелтором, было обнаружено в собственной квартире. В день убийства Паюл в очередной раз потребовал от квартиранта покинуть жилье. Между ними завязалась драка, в ходе которой убийца зарубил спортсмена топором.

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Подозреваемый был задержан. Им оказался 34-летний житель Татарстана.

За карьеру хоккеиста в МХЛ Владимир Паюл в сезоне 2016/17 защищал цвета нижнекамского Реактора, а в сезоне 2017/18 играл за нефтекамский Батыр. Защитник также играл за белорусские клубы Брест, Барановичи и Авиатор.

В Казани Владимир Паюл проживал с мая 2020 года, его родным городом был Кишинев.

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