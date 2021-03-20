Головні інтриги плей-офф УХЛ: відповідаємо на запитання вболівальників

У плей-офф УХЛ вийшли сім команд. "Донбас", який завоював перше місце за підсумками регулярного чемпіонату, вийшов відразу ж у півфінал. А от команди, що посіли в турнірній таблиці місця з другого по сьоме, склали пари чвертьфіналів.

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Ними стали діючий чемпіон УХЛ "Кременчук", київський "Сокіл", херсонський "Дніпро", дебютанти "Краматорськ" і "Маріуполь", а також білоцерківський "Білий Барс".

Чемпіон України визначається у фінальній серії. Нумо знайомитися з командами, які найближчим часом розіграють головний хокейний трофей країни, і дізнаємося головні інтриги.

"Кременчук" захистить титул?

У 2020 році команда з полтавської області вперше в своїй історії завоювала чемпіонський титул. Минулого сезону "регулярки" підопічні Олександра Савицького виявилися найсильнішими, на одне очко випередивши екс-чемпіонів "Донбас". Після цього хокеїсти "Кременчука" домоглися права називатися найсильнішими в серії плей-офф, спочатку обігравши команду з Білої Церкви, а потім і підопічних Сергія Вітера у фінальній серії.

В цьому сезоні команда з Кременчука посіла друге місце в "регулярке" , Відібравши його у "Сокола" в останній грі сезону. Причому аргумент, чому саме підопічні Савицького повинні посісти другий рядок турнірної таблиці і в чвертьфіналі грати проти слабшого суперника, ніж кияни, звучав більш ніж переконливо. Хокеїсти "Кременчука" відвантажили у ворота 12-кратних чемпіонів України вісім шайб, пропустивши при цьому лише одного разу.

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Завдяки цьому "городяни" вийшли в 1/4 фіналу на білоцерківський "Білий Барс" і на цей момент мають вагомі шанси захистити титул.

Чортовій дюжині "Сокола" – бути?

"Сокіл" – найтитулованіша команда України і єдиний український призер чемпіонату СРСР. У період із 1993 по 2010 рік кияни завоювали золоті нагороди 12 разів, зупинившись на порозі "чортової дюжини".

У 2011-му і 2012 році "Сокіл" став віце-чемпіоном країни, а в 2013-му і 2014-му задовольнявся лише бронзовими нагородами. Наступні шість сезонів іменита команда пропустила, не беручи участі в битві за головний трофей України.

На радість київських уболівальників, в сезоні 2020/21 легендарна команда знову розправила крила і включилася в боротьбу за чемпіонство.

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Під час регулярного сезону підопічні Олега Шафаренка демонстрували волю до перемоги, двічі обігравши "Донбас" і тричі "Кременчук". Свій шлях до 13-му чемпіонського титулу "Сокіл" розпочне протистоянням із "Маріуполем".

Протягом регулярного сезону ці команди зіграли між собою шість разів і у всіх випадках найсильнішими виявилися кияни. Тому фаворитами в боротьбі за право зіграти у фіналі є саме столичні хокеїсти. А ось чи зможе "Сокіл" завоювати 13-й чемпіонський титул – чергова інтрига плей-офф УХЛ.

Чи візьме "Донбас" реванш?

"Донбас" – команда, змістивши "Сокіл" з трону найсильнішої команди країни. Саме донеччани в 2011 році припинили гегемонію колись непереможних киян, обігравши їх у фіналі. А потім переграли "Сокіл" у вирішальній серії 2012 року, захистивши титул.

Відтоді команда з Донецька завоювала ще п'ять чемпіонських титулів – тепер на її рахунку їх сім. У минулому році виступаючі під керівництвом Сергія Вітера донеччани задовольнялися лише сріблом, поступившись у вирішальній серії "Кременчук".

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У сезоні 2020/21 в тренерському складі команди відбулися зміни – колектив очолив Ігор Чибирєв.

Прославлений у минулому гравець збірної України привніс нове дихання в гру "Донбасу". Як підсумок – донеччани виграли "регулярку" з 10-очковим відривом, забезпечивши собі пряму путівку в півфінал, де зіграють проти суперника з найнижчим рейтингом.

При такому розкладі шанси "Донбасу" вийти у фінал як ніколи високі, а ось хто може протистояти команді у вирішальній серії – залишається загадкою. Тим цікавіше буде стежити за перипетією подій, в якій донеччани мають вигляд основних претендентів на успіх.

На що здатні "Краматорськ" і "Дніпро"?

Протягом останніх двох років херсонський "Дніпро" радує вболівальників призовими місцями. У фінальній серії сезону 2018/19 підопічні Дмитра Підгурського поступилися "Донбасу", завоювавши срібні нагороди УХЛ. Минулого року команда зупинилася на стадії півфіналу і була удостоєна бронзи. У нинішньому регулярному сезоні "щуки" фінішували п'ятими, віддавши четверту сходинку новачкам із Краматорська.

Дебютанти УХЛ з однойменного міста в Донецькій області на цілих 12 очок випередили херсонців. Однак у протистоянні цих команд зберігається паритет: кожна зі сторін виграла по три матчі регулярки.

мабуть, це одна з найбільш рівних і непередбачуваних пар чвертьфіналу плей-офф УХЛ 2020/21. Одна з головних інтриг серії – хто ж із цих команд переможе і вийде в півфінал?

Чи побачимо ми "Донбас" і "Сокіл" у фіналі?

Протистояння київського "Сокола" і донецького "Донбасу" в боротьбі за чемпіонський титул – дуель, яку українські вболівальники чекають з нетерпінням.

На цей момент команди з Києва і Донецька на двох завоювали 19 чемпіонських титулів. Причому минулогшо разу команди зустрілися у фіналі дев'ять років тому.

У сезоні 2020/21 протистояння цих команди вийшло на новий рівень, після того як київський "Сокіл" дебютував в Українській хокейній Лізі.

В "регулярці" команди зустрічалися шість разів: двічі перемагав "Сокіл" і ще чотири рази успіх святкував "Донбас". Не виключено, що саме ці два колективи визначать звання чемпіона УХЛ в 2021 році. Хто ж виявиться найсильнішим у цьому протистоянні?

Розклад найближчих матчів плей-офф УХЛ:

22 березня, 18:00, "Кременчук" – "Білий Барс";

22 березня, 19:30, "Сокіл" – "Маріуполь";

23 березня, 18:00, "Краматорськ" – "Дніпро";

24 березня, 18:00, "Білий Барс" – "Кременчук";

24 березня, 19:00, "Маріуполь" – "Сокіл";

25 березня, 18:30, "Дніпро" – "Краматорськ.

Всі подробиці в спецтемі Плей-оф УХЛ

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