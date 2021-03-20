Главные интриги плей-офф УХЛ: отвечаем на вопросы болельщиков

В плей-офф УХЛ вышли семь команд. "Донбасс", завоевавший первое место по итогам регулярного чемпионата, вышел сразу же в полуфинал. А вот команды, занявшие в турнирной таблице места с второго по седьмое, составили пары четвертьфиналов.

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Ими стали: действующий чемпион УХЛ "Кременчук", киевский "Сокол", херсонский "Днепр", дебютанты "Краматорск" и "Мариуполь", а также белоцерковский "Белый Барс".

Чемпион Украины определяется в финальной серии. Давайте познакомимся с командами, которые в ближайшее время разыграют главный хоккейный трофей страны, и узнаем главные интриги.

"Кременчук" защитит титул?

В 2020 году команда из полтавской области впервые в своей истории завоевала чемпионский титул. В прошлом сезоне "регулярки" подопечные Александра Савицкого оказались сильнейшими, на одно очко опередив экс-чемпионов "Донбасс". После этого хоккеисты "Кременчуга" доказали право называться сильнейшими в серии плей-офф, сначала обыграв команду из Белой Церкви, а затем и подопечных Сергея Витера в финальной серии.

В этом сезоне команда из Кременчуга заняла второе место в "регулярке", отняв его у "Сокола" в последней игре сезона. Причем аргумент, почему именно подопечные Савицкого должны занять вторую строчку турнирной таблицы и в четвертьфинале играть против более слабого соперника нежели киевляне, звучал более чем убедительно. Хоккеисты "Кременчука" отгрузили в ворота 12-кратных чемпионов Украины восемь шайб, пропустив при этом лишь однажды.

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Благодаря этому "горожане" вышли в 1/4 финала на белоцерковский "Белый Барс" и на данный момент имею весомые шансы защитить титул.

Чертовой дюжине "Сокола" – быть?

"Сокол" – самая титулованная команда Украины и единственный украинский призер чемпионата СССР. В период с 1993 по 2010 год киевляне завоевали золотые награды 12 раз, остановившись на пороге "чертовой дюжины".

В 2011 и 2012 году "Сокол" стал вице-чемпионом страны, а в 2013 и 2014 довольствовался лишь бронзовыми наградами. Последующие шесть сезонов именитая команда пропустила, не принимая участия в сражении за главный трофей Украины.

К радости киевских болельщиков, в сезоне 2020/21 легендарная команда вновь расправила крылья и включилась в борьбу за чемпионство.

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По ходу регулярного сезона подопечные Олега Шафаренко демонстрировали волю к победе, дважды обыграв "Донбасс" и трижды "Кременчуг". Свой путь к 13-му чемпионскому титулу "Сокол" начнет противостоянием с "Мариуполь".

На протяжении регулярного сезона эти команды сыграли между собой шесть раз и во всех случаях сильнейшими оказались киевляне. Поэтому фаворитами в борьбе за право сыграть в финале являются именно столичные хоккеисты. А вот сможет "Сокол" завоевать 13-й чемпионский титул – очередная интрига плей-офф УХЛ.

Возьмет ли "Донбасс" реванш?

"Донбасс" – команда, сместившая "Сокол" с трона сильнейшей команды страны. Именно дончане в 2011 году прекратили гегемонию некогда непобедимых киевлян, обыграв их в финале. А затем переиграли "Сокол" в решающей серии 2012 года, защитив титул.

С тех пор команда из Донецка завоевала еще пять чемпионских титулов – теперь на ее счету их семь. В прошлом году выступающие под руководством Сергея Витера дончане довольствовались лишь серебром, уступив в решающей серии "Кременчуку".

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В сезоне 2020/21 в тренерском составе команды произошли изменения – коллектив возглавил Игорь Чибирев.

Прославленный в прошлом игрок сборной Украины привнес новое дыхание в игру "Донбасса". Как итог – дончане выиграли "регулярку" с 10-очковым отрывом, обеспечив себе прямую путевку в полуфинал, где сыграют против соперника с самым низким рейтингом.

При таком раскладе шансы "Донбасса" выйти в финал как никогда высоки, а вот кто может противостоять команде в решающей серии – остается загадкой. Тем интереснее будет следить за перипетией событий, в которой дончане выглядят основными претендентами на успех.

На что способны "Краматорск" и "Днепр"?

Последние два года херсонский "Днепр" радует болельщиков призовыми местами. В финальной серии сезона 2018/19 подопечные Дмитрия Пидгурского уступили "Донбассу", завоевав серебряные награды УХЛ. В прошлом году команда остановилась на стадии полуфинала и была удостоена бронзы. В нынешнем регулярном сезоне "щуки" финишировали пятыми, уступив четвертую строчку новичкам из Краматорска.

Дебютанты УХЛ из одноименного города в Донецкой области на целых 12 очков опередили херсонцев. Однако, в противостоянии этих команд сохраняется паритет: каждая из сторон выиграла по три матча регулярки.

Пожалуй, это одна из самых ровных и непредсказуемых пар четвертьфинала плей-офф УХЛ 2020/21. Одна из главных интриг серии – кто же из этих команд станет победителем и выйдет в полуфинал?

Увидим ли мы "Донбасс" и "Сокол" в финале?

Противостояния киевского "Сокола" и донецкого "Донбасса" в борьбе за чемпионский – дуэль, которую украинские болельщики ждут с нетерпением.

На данный момент команды из Киева и Донецка на двоих завоевали 19 чемпионских титулов. Причем в предыдущий раз команды встретились в финале девять лет назад.

В сезоне 2020/21 противостояние этих команды вышло на новый уровень, после того как киевский "Сокол" дебютировал в Украинской Хоккейной Лиге.

В "регулярке" команды встречались шесть раз: дважды побеждал "Сокол" и еще четыре раза успех праздновал "Донбасс". Не исключено, что именно эти два коллектива определят звание чемпиона УХЛ в 2021 году. Кто же окажется сильнейшим в этом противостоянии?

Расписание ближайших матчей плей-офф УХЛ:

22 марта 18:00 "Кременчук" – "Белый Барс"

22 марта 19:30 "Сокол" – "Мариуполь"

23 марта 18:00 "Краматорск" – "Днепр"

24 марта 18:00 "Белый Барс" – "Кременчук"

24 марта 19:00 "Мариуполь" – "Сокол"

25 марта 18:30 "Днепр" – "Краматорск

Все подробности в спецтеме Плей-офф УХЛ

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