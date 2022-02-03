"Фіни постійно сміються з Путіна і вакцини "Супутник". Одкровення російського воротаря

Російська вакцина "Супутник-V" та президент РФ стали об'єктами глузувань у всьому світі

Путін та вакцина "Супутник V" - постійні об'єкти жартів фінських хлопців / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Воротар фінської команди Ессята Костянтин Волков розповів, як у Фінляндії жартують про Росію. Виявляється, крім балалайки, горілки та ведмедів, тепер є нові герої анекдотів.

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"У Фінляндії постійно жартують про Путіна, про "Супутник-V". У нас була загальнокомандна вечеря влітку перед початком чемпіонату – там були заслужені ветерани місцевого хокею, сказали промову фінською, мені ніхто не перекладав. Від клубу там були подарунки – все, що роблять у місті. Були чашки з емблемою клубу, кава місцева, а ще пробники парфумів у прозорій пробірці. Я сидів з фінами за столом, один із них узяв цей пробник, простяг і сказав: "Тримай, це твоя вакцина "Супутник", – всі почали сміятися. Я не знаю, що пишуть в них у новинах, але вони до цієї вакцини ставляться зі сміхом", – сказав Волков в інтерв'ю Чемпіонату.

Колаж – "Сьогодні" / Фото: Getty Images, iihf.com

Нагадаємо, що Росія стала першою країною у світі, яка повідомила про успіх своєї вакцини. Проте у світовому суспільстві немає довіри до цього препарату.

Російські спортсмени, які щеплені горезвісним "Супутником-V", постійно відчувають незручності закордоном, оскільки вона не визнана в Європейському Союзі.