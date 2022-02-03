"Финны постоянно смеются с Путина и вакцины "Спутник". Откровение российского вратаря

Российская вакцина "Спутник-V" и президент РФ стали объектами насмешек во всем мире

Путин и вакцина "Спутник V" - постоянные объекты шуток финских парней / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Вратарь финской команды Эссята Константин Волков рассказал, как в Финляндии шутят про Россию. Оказывается, кроме балалайки, водки и медведей, теперь есть новые герои анекдотов.

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"В Финляндии постоянно шутят про Путина, про "Спутник-V". У нас был общекомандный ужин летом перед началом чемпионата – там были заслуженные ветераны местного хоккея, толкнули речь на финском, мне никто не переводил. От клуба там были подарки – все, что делают в городе. Были чашки с эмблемой клуба, кофе местный, а еще пробники духов в прозрачной пробирке. Я сидел с финнами за столом, один из них взял этот пробник, протянул и сказал: "Держи, это твоя вакцина "Спутник", – все начали смеяться. Я не знаю, что пишут у них в новостях, но они к этой вакцине относятся со смехом", – сказал Волков в интервью Чемпионату.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Getty Images, iihf.com

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая сообщила об успехе своей вакцины. Однако в мировом обществе нет доверия к этому препарату.

Российские спортсмены, которые привиты пресловутым "Спутником-V", постоянно испытывают неудобства заграницей, поскольку она не признана в Европейском Союзе.