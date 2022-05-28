Фінляндія – США: де дивитись півфінал ЧС-2022 з хокею

У суботу, 28 травня, будуть зіграні матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з хокею. У Тампере зустрінуться збірні Фінляндії та США.
Коли початок? Стартовий свисток пролунає о 14:20 за київським часом.
Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу Фінляндія – США буде на телеканалі Спорт 1.
Шлях у фінал
Збірна Фінляндії здобула вольову перемогу над Словаччиною – 4:2.
А команда США обіграла Швейцарію – 3:0.
Команди зустрічалися на груповому етапі і тоді Фінляндія виграла – 4:1.
Хто фаворит
У букмекерських конторах вважають лідерами зустрічі фінських хокеїстів.
Котирування на основний час:
- Перемога Фінляндії – 1.79
- Нічия – 4.20
- Перемога США – 3.90
Коефіцієнт на результат матчу:
- Прохід Фінляндії – 1.42
- Прохід США – 2.85
Досягнення
Збірна Фінляндії дебютувала на світових першостях у 1939 році. Команда Суомі тричі стала чемпіоном світу – 1995, 2011, 2019.
Торік у фіналі фіни поступилися Канаді – 2:3 в овертаймі.
Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.
Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".