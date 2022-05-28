Финляндия – США: где смотреть полуфинал ЧМ-2022 по хоккею

В субботу, 28 мая, будут сыграны матчи 1/2 финала чемпионата мира по хоккею. В Тампере встретятся сборные Финляндии и США.
Когда начало? Стартовый свисток прозвучит в 14:20 по киевскому времени.
Где смотреть? В Украине прямая трансляция матча Финляндия – США будет на телеканале Спорт 1.
Путь в финал
Сборная Финляндии добыла волевую победу над Словакией – 4:2.
А команда США обыграла Швейцарию – 3:0.
Команды встречались на групповом этапе и тогда Финляндия выиграла – 4:1.
Кто фаворит
В букмекерских конторах считают фаворитами встречи финских хоккеистов.
Котировки на основное время:
- Победа Финляндии – 1.79
- Ничья – 4.20
- Победа США – 3.90
Коэффициент на исход матча:
- Проход Финляндии – 1.42
- Проход США – 2.85
Достижения
Сборная Финляндии дебютировала на мировых первенствах в 1939 году. Команда Суоми трижды становилась чемпионом мира – 1995, 2011, 2019.
В прошлом году в финале финны уступили Канаде – 2:3 в овертайме.
Сборная США на мировых первенствах выступает с 1931 года. За это время дважды была чемпионом – 1933, 1960.
На прошлом чемпионате мира американцы выиграли "бронзу".