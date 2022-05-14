Данія – Казахстан: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У групі А чемпіонату світу з хокею зіграють збірні Данії та Казахстану. Дивіться відеотрансляцію зустрічі на нашому сайті

Збірна Казахстану vs збірна Данії / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Фінляндії відбудуться матчі першого туру чемпіонату світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

У другий день світової першості у групі А зустрінуться збірні Данії та Казахстану. Матч розпочнеться о 12:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ДАНІЯ – КАЗАХСТАН: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають, що данці мають більше шансів виграти сьогоднішній поєдинок.

Котирування на основний час:

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Перемога Данії – 1.76

Нічия – 4.50

Перемога Казахстану – 3.85

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Данії – 1.42

Перемога Казахстану – 2.85

Досягнення

Збірна Данії дебютувала на світовій першості з хокею у 1949 році. Найвище досягнення команди – вихід до 1/4 фіналу на чемпіонаті світу 2010 року. До того моменту найкращим результатом команди було 10 місце на чемпіонатах світу 2007 та 1949 років. Причому в дебютному ЧС у 1949 році данці програли всі три матчі з великим рахунком.

Збірна Казахстану вперше виступила в еліті ЧС з хокею у 2004 році. Великими успіхами казахи не можуть похвалитися. У 2021 році на чемпіонаті світу з хокею збірна Казахстану посіла п'яте місце у групі (найкращий результат збірної на Чемпіонатах світу з хокею) та підсумкове десяте місце.

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Турнірне становище у групі А

Після вчорашніх матчів лідерство у групі А захопили чинний чемпіон світу збірна Канади та збірна Словаччини. Канадці виграли у Німеччини з рахунком 5:3, а словаки у збірної Франції 4:2.