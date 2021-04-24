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500 діамантів і сапфіри: хокеїстам Тампи вручили чемпіонські перстені

24 квітня, 17:03

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Переможці Кубка Стенлі 2020 року хокеїсти Тампи-Бей отримали свої чемпіонські перстені, кожен прикрашений 557 діамантами і 81 сапфіром

Хокеїстам Тампи-Бей Лайтнінг вручили чемпіонські перстені за перемогу в Кубку Стенлі – 2020. Нагороди були вручені під час невеликої закритої церемонії.

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Кожен перстень прикрашений дорогоцінними каменями, загальна вага яких становить 25 карат. Серед них 557 діамантів і 81 сапфір. Кубок Стенлі в центрі композиції складений з 79 діамантів. На виготовлення емблеми Лайтнінг пішло 30 сапфірів.

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Кубок Стенлі на перстні можна повернути і побачити під ним чорний діамант, що символізує шайбу. На кожному перстні є напис Distant Thunder (Грім вдалині). Так прозвали вболівальників команди, які під час плей-офф не змогли поїхати з нею в Торонто і Едмонтон через пандемію коронавіруса, але підтримували її з дому.

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хокей НХЛ Кубок Стенлі

Джерело: sport24.ru

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