500 діамантів і сапфіри: хокеїстам Тампи вручили чемпіонські перстені

Хокеїстам Тампи-Бей Лайтнінг вручили чемпіонські перстені за перемогу в Кубку Стенлі – 2020. Нагороди були вручені під час невеликої закритої церемонії.
Кожен перстень прикрашений дорогоцінними каменями, загальна вага яких становить 25 карат. Серед них 557 діамантів і 81 сапфір. Кубок Стенлі в центрі композиції складений з 79 діамантів. На виготовлення емблеми Лайтнінг пішло 30 сапфірів.
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Кубок Стенлі на перстні можна повернути і побачити під ним чорний діамант, що символізує шайбу. На кожному перстні є напис Distant Thunder (Грім вдалині). Так прозвали вболівальників команди, які під час плей-офф не змогли поїхати з нею в Торонто і Едмонтон через пандемію коронавіруса, але підтримували її з дому.
Absolutely worth the wait.- Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 23, 2021
https://t.co/NN2Ds5bO1E pic.twitter.com/anrYq1xlrz
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