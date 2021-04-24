Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

500 бриллиантов и сапфиры: хоккеистам Тампы вручили чемпионские перстни

24 апреля, 17:03

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Победители Кубка Стэнли 2020 года хоккеисты Тампы-Бэй получили свои чемпионские перстни, каждый украшен 557 бриллиантами и 81 сапфиром

Хоккеистам Тампы-Бэй Лайтнинг вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли – 2020. Награды были вручены во время небольшой закрытой церемонии.

Реклама

Каждый перстень украшен драгоценными камнями, общий вес которых составляет 25 карат. Среди них 557 бриллиантов и 81 сапфир. Кубок Стэнли в центре композиции составлен из 79 бриллиантов. На изготовление эмблемы Лайтнинг ушло 30 сапфиров.

Читайте также: Как хоккеисты бежали из СССР в НХЛ: первый украинец и предатель родины

Реклама

Кубок Стэнли на перстне можно повернуть и увидеть под ним черный бриллиант, символизирующий шайбу. На каждом перстне есть надпись Distant Thunder (Гром вдали). Так прозвали болельщиков команды, которые во время плей-офф не смогли поехать с ней в Торонто и Эдмонтон из-за пандемии коронавируса, но поддерживали ее из дома.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккей НХЛ Кубок Стэнли

Источник: sport24.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Позорная стена разделила СССР и США на чемпионате мира по хоккею
Позорная стена разделила СССР и США на чемпионате мира по хоккеюХоккей
В России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе
В России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофеХоккей
В НХЛ побили
В НХЛ побили "вечный" рекорд легенды хоккеяХоккей
Нашлось видео еще одного постановочного боя сына Кадырова: соперник даже не сопротивлялся
Нашлось видео еще одного постановочного боя сына Кадырова: соперник даже не сопротивлялсяХоккей
Капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею
Капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккеюХоккей
Коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины, а семью держали в заложниках
Коллекторы избили бывшего игрока сборной Украины, а семью держали в заложникахХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять