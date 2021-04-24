500 бриллиантов и сапфиры: хоккеистам Тампы вручили чемпионские перстни

Хоккеистам Тампы-Бэй Лайтнинг вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли – 2020. Награды были вручены во время небольшой закрытой церемонии.
Каждый перстень украшен драгоценными камнями, общий вес которых составляет 25 карат. Среди них 557 бриллиантов и 81 сапфир. Кубок Стэнли в центре композиции составлен из 79 бриллиантов. На изготовление эмблемы Лайтнинг ушло 30 сапфиров.
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Кубок Стэнли на перстне можно повернуть и увидеть под ним черный бриллиант, символизирующий шайбу. На каждом перстне есть надпись Distant Thunder (Гром вдали). Так прозвали болельщиков команды, которые во время плей-офф не смогли поехать с ней в Торонто и Эдмонтон из-за пандемии коронавируса, но поддерживали ее из дома.
Absolutely worth the wait.— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 23, 2021
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