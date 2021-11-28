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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Помер легенда Формули-1. Він 35 років був паралізований

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 листопада, 19:00
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1977 року Френс Вільямс створив команду Формули-1, яка виграла дев'ять Кубків конструкторів
Сер Френк Вільямс
Сер Френк Вільямс / Фото: REUTERS

Сумна новина вразила світ автоспорту. Сьогодні помер Френк Вільямс, засновник та колишній керівник команди Формули-1. Йому було 79 років, інформує офіційний сайт Формули-1.

"Потрапивши до лікарні в п'ятницю, сер Френк мирно помер сьогодні вранці в оточенні сім'ї. Ми віддаємо шану нашому улюбленому та надихаючому керівнику. Нам буде його дуже не вистачати", – йдеться у заяві команди Вільямс.

Френк Вільямс був легендою світового автоспорту. Він організував свою першу команду у Формулі-1 ще 1969 року, але незабаром продав її.

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Друга спроба була успішнішою. 1977 року Френк створив нову під назвою Williams Grand Prix Engineering. Поступово колектив вийшов на домінуючі ролі у Формулі-1, вигравши дев'ять Кубків конструкторів.

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1986 року після автомобільної аварії Вільямс був паралізований. Він пересувався на інвалідному візку і продовжував брати активну участь у справах команди. У 1999 році Френк Вільямс був удостоєний титулу сера.

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