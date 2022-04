Тріумф Ферстаппена та трагедія Леклера: підсумки четвертого етапу Формули-1

Напередодні Гран-прі відбувся спринт, у якому найкращий результат показав Макс Ферстаппен із Ред Булл. Друге місце Шарля Леклера залишала добрі шанси для пілота Феррарі.

Але гонка склалися вкрай невдало для господарів траси італійців. Вже на першому колі після контакту з Даніелем Ріккардо вибув із змагань другий пілот Феррарі Карлос Сайнс.

Sainz makes his way back to the pits Huge disappointment for him and all his fans #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZCZW3eOyzW

А на 54-му колі гонки невдача спіткала Шарля Леклера. Лідер чемпіонату вилетів із траси в одному з поворотів.

LAP 54/53







He's got going again, returns to pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h