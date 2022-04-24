Тріумф Ферстаппена та трагедія Леклера: підсумки четвертого етапу Формули-1

Напередодні Гран-прі відбувся спринт, у якому найкращий результат показав Макс Ферстаппен із Ред Булл. Друге місце Шарля Леклера залишала добрі шанси для пілота Феррарі.
Але гонка склалися вкрай невдало для господарів траси італійців. Вже на першому колі після контакту з Даніелем Ріккардо вибув із змагань другий пілот Феррарі Карлос Сайнс.
Sainz makes his way back to the pits- Formula 1 (@F1) April 24, 2022
Huge disappointment for him and all his fans #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZCZW3eOyzW
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А на 54-му колі гонки невдача спіткала Шарля Леклера. Лідер чемпіонату вилетів із траси в одному з поворотів.
LAP 54/53- Formula 1 (@F1) April 24, 2022
Leclerc має gone в бар'єрах на chicane!
He's got going again, returns to pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h
Зрештою переможцем четвертого етапу Формули-1 став пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який лідирував зі старту та до фінішу.
You voted Max Verstappen #F1DriverOfTheDay ! @salesforce #ImolaGP pic.twitter.com/soH2m2w14M- Formula 1 (@F1) April 24, 2022
Перес фінішував другим, Ландо Норріс (Макларен) – третім, а Джордж Рассел (Мерседес) – четвертим.
Лідер чемпіонату Шарль Леклер фінішував шостим, Льюїс Гемілтон -13-м.
END OF RACE- Formula 1 (@F1) April 24, 2022
TOP 10
Verstappen
Perez
Norris
Russell
Bottas
Leclerc
Tsunoda
Vettel
Magnussen
Stroll #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/CKQD577jZf
Після Гран-прі Емілії-Романьї в активі Ред Булл та Феррарі по дві перемоги.
Наступний етап Формули-1 – Гран-прі США відбудеться 6-8 травня.