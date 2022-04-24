Тріумф Ферстаппена та трагедія Леклера: підсумки четвертого етапу Формули-1

В італійському Імолі завершилася гонка Гран-прі Емілії-Романьї, переможцем якої став голландський пілот Ред Булл Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен - переможець Гран-прі Емілії-Романьї / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Напередодні Гран-прі відбувся спринт, у якому найкращий результат показав Макс Ферстаппен із Ред Булл. Друге місце Шарля Леклера залишала добрі шанси для пілота Феррарі.

Але гонка склалися вкрай невдало для господарів траси італійців. Вже на першому колі після контакту з Даніелем Ріккардо вибув із змагань другий пілот Феррарі Карлос Сайнс.

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Sainz makes his way back to the pits



Huge disappointment for him and all his fans #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZCZW3eOyzW - Formula 1 (@F1) April 24, 2022

А на 54-му колі гонки невдача спіткала Шарля Леклера. Лідер чемпіонату вилетів із траси в одному з поворотів.

LAP 54/53



Leclerc має gone в бар'єрах на chicane!



He's got going again, returns to pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/242hWCCR8h - Formula 1 (@F1) April 24, 2022

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Зрештою переможцем четвертого етапу Формули-1 став пілот Ред Булла Макс Ферстаппен, який лідирував зі старту та до фінішу.

Перес фінішував другим, Ландо Норріс (Макларен) – третім, а Джордж Рассел (Мерседес) – четвертим.

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Лідер чемпіонату Шарль Леклер фінішував шостим, Льюїс Гемілтон -13-м.

END OF RACE



TOP 10

Verstappen

Perez

Norris

Russell

Bottas

Leclerc

Tsunoda

Vettel

Magnussen

Stroll #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/CKQD577jZf - Formula 1 (@F1) April 24, 2022

Після Гран-прі Емілії-Романьї в активі Ред Булл та Феррарі по дві перемоги.

Наступний етап Формули-1 – Гран-прі США відбудеться 6-8 травня.