Триумф Ферстаппена и трагедия Леклера: итоги четвертого этапа Формулы-1

Накануне Гран-при состоялся спринт, в котором лучший результат показал Макс Ферстаппен из Ред Булл. Второе место Шарля Леклера оставляла хорошие шансы для пилота Феррари.

Но гонка сложилась крайне неудачно для хозяев трассы итальянцев. Уже на первом круге после контакта с Даниэлем Риккардо выбыл из соревнований второй пилот Феррари Карлос Сайнс.

Sainz makes his way back to the pits Huge disappointment for him and all his fans #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ZCZW3eOyzW

А на 54-м круге гонки неудача постигла Шарля Леклера. Лидер чемпионата вылетел с трассы в одном из поворотов.

LAP 54/53



Leclerc has gone into the barriers at the chicane!



He's got going again, returns to the pits and then out again on track but down in P9 #ImolaGP#F1pic.twitter.com/242hWCCR8h