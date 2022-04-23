Чемпион снова на вершине. Ферстаппен выиграл дебютный в сезоне спринт

После лучшего результата в пятничной квалификации, Макс Ферстаппен уверенно провел спринт и добыл очень важную победу перед главным стартом уик-энда на гран-при Эмилии-Романии.
Преодолеть 21 круг спринта Ферстаппену удалось за 30 минут. Его главный конкурент в чемпионате Шарль Леклер с Феррари финишировал вторым, поэтому Ферстаппен смог отыграть всего лишь один балл у оппонента. Напомним, что за победу в спринте пилот зарабатывает 8 очей, второе место – 7 очей, и так далее включительно до 8 места – за которое получают один пункт.
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Третьим в спринте на автодроме в Имоле финишировал партнер Ферстаппена по Ред Булл – Серхио Перес. Первая восьмерка пилотов выглядит следующим образом:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 21 круг
- Шарль Леклер (Феррари) +2,975
- Серхио Перес (Ред Булл) +4,721
- Карлос Сайнс (Феррари) +17,578
- Ландо Норрис (Макларен) +24,561
- Даниэль Риккардо (Макларен) +27,740
- Валттери Боттас (Альфа Ромео) +28,133
- Кевин Магнуссен (Хаас) +30,712
Результаты спринта определяют позиции пилотов на стартовой решетке основной гонки в воскресенье.
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