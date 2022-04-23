Чемпіон знову на вершині. Ферстаппен виграв дебютний у сезоні спринт

Нідерландський пілот Ред Булл здобув впевнену перемогу у короткій гонці та скоротив відставання від лідера чемпіонату

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Formula 1

Після кращого результату у п'ятничній кваліфікації, Макс Ферстаппен впевнено провів спринт і здобув дуже важливу перемогу перед головним стартом уїк-енду на гран-прі Емілії-Романії.

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Подолати 21 коло спринту Ферстаппену вдалося за 30 хвилин. Його головний конкурент у чемпіонаті Шарль Леклер з Феррарі фінішував другим, тому Ферстаппен зміг відіграти лише один бал у опонента. Нагадаємо, що за перемогу в спринті пілот заробляє 8 очей, друге місце – 7 очей, і так далі включно до 8 місця – за яке отримують один пункт.

Третім у спринті на автодромі в Імолі фінішував партнер Ферстаппена з Ред Булл – Серхіо Перес. Перша вісімка пілотів виглядає так:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 21 коло Шарль Леклер (Феррарі) +2,975 Серхіо Перес (Ред Булл) +4,721 Карлос Сайнс (Феррарі) +17,578 Ландо Норріс (Макларен) +24,561 Даніель Ріккардо (Макларен) +27,740 Валттері Боттас (Альфа Ромео) +28,133 Кевін Магнуссен (Хаас) +30,712

Результати спринту визначають позиції пілотів на стартовій решітці основної гонки в неділю.

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7-кратний чемпіон Фромули-1 Льюїс Хемілтон результатами цього сезону не вражає, але британський гонщик може стати власником футбольного клубу Челсі .