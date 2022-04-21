Хто після Абрамовича? Власниками Челсі можуть стати Льюїс Хемілтон та Серена Вільямс

Легенди Формули-1 та тенісу хочуть інвестувати в лондонський клуб і стануть його співвласниками у разі успішного аукціону

Льюїс Хемілтон та Серена Вільямс можуть стати співвласниками Челсі

Росіяни продовжують страждати через воєнні дії своєї армії на території України, стаючи ізгоями у всьому світі. Особливо під удар попадають місцеві олігархи, на яких накладають санкції.

Так, вже втратив Челсі росіянин Роман Абрамович. Лондонський клуб буде виставлений на аукціон та проданий новому власнику найближчим часом.

Реклама

Одним із претендентів є консорціум Мартіна Бротона. У разі перемоги на аукціоні співвласниками Челсі стануть легендарний гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон, а також популярна тенісистка Серена Вільямс.

Читайте також: Легенда Формули-1 Льюїс Хемілтон молиться за Україну

На двох спортсмени мають намір інвестувати в лондонський клуб 26 мільйонів євро. Що цікаво, британський гонщик є шанувальником іншого клубу з Лондона – Арсеналу.

Реклама

Зазначимо, що відхід Абрамовича суттєво не вплинув на успіхи команди. Челсі продовжує йти третім до АПЛ і вийшов у фінал Кубка Англії. Щоправда, з ЛЧ "пенсіонери" вже вилетіли, ледь не створивши камбек у битві з Реалом.