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Збитий на велосипеді чемпіон Формули-1 показав проопероване обличчя

18 лютого, 08:43

Олена Павлова Олена Павлова

Фернандо Алонсо п'є вітамін D і займається з еспандером

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо був збитий машиною під час велотренування в Швейцарії минулого тижня. Однак пілот вже повернувся з лікарні і приступив до тренувань, показавши постраждале в аварії обличчя. У новому сезоні 39-річний Алонсо повертається в Формулу-1 через три роки після відходу.

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"Вітамін D, еспандери і кілька прогулянок для підтримання гарної форми. Всім задоволений і вдячний за повідомлення", – написав Фернандо в своєму Twitter.

Нагадаємо, що ДТП за участю гонщика сталося неподалік від Лугано. Алонсо був негайно доставлений в лікарню. Як повідомила команда Фернандо, медики діагностували у нього перелом верхньої щелепи і провели успішну корекційну операцію. Іспанські ЗМІ відзначали, що Алонсо видалили кілька зубів, і тепер їх повинні замінити на імпланти.

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/ Фото: Getty Images

У 2020 році після страшної аварії на "Дакарі" Алонсо задумався про повернення у Формулу-1. У майбутньому сезоні Алонсо заявлений в Ф-1 за "Альпін", який замінить "Рено". Передсезонні тести Формули-1 стартують 12 березня в Бахрейні, перша гонка сезону пройде на трасі Сахір 28 березня.

Алонсо є дворазовим чемпіоном Формули-1 (2005, 2006), обидва титули він виграв у складі "Рено". Фернандо виступав у чемпіонаті з 2001 по 2018 рік, представляючи, крім "Рено", команди "Мінарді", "Макларен" і "Феррарі".

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