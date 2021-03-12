Він потворний: Шумахера висміяли в Формулі-1

Колишній пілот Формули-1 Мартін Брандл не був вражений номером гонщика "Хааса" Міка Шумахера. Він буде виступати у Формулі-1 під 47-м номером. Брандл назвав його потворним. раніше Шумахер прийшов в гості в футболці з російським прапором .

"Міку Шумахеру довелося вибрати потворний номер, всі кращі номери вже були зайняті. 47 це не нагадує номер Формули-1", – цитує Брандла PlanetF1 .

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Раніше сам Шумахер зізнався, що хотів взяти інший номер. Так, його першим вибором були 4 і 7, але вони були зайняті. Тоді Мік вирішив об'єднати номера, після чого вийшло 47. "До того ж, якщо скласти всі дати народження нашої сім'ї, то буде 47" , – сказав Шумахер-молодший.

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Нагадаємо, що в цьому сезоні Мік Шумахер дебютує у Формулі-1. Він буде виступати за команду "Хаас". Мік стане третім представником династії Шумахерів в "Королівських гонках" – крім батька за кермом боліда сидів його дядько Ральф Шумахер. Раніше ми писали, що Мік Шумахер став чемпіоном Формули-2.

Реклама Мік Шумахер і Міхаель Шумахер / Фото: Reuters

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