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Шумахер прийшов у гості в футболці з російським прапором. Навіщо він так одягнувся?

9 березня, 14:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мік носить командну екіпіровку "Хааса"

Мік Шумахер відвідав свою колишню команду "Према" на тестуванні Формули-2 в Бахрейні. Прийшов у гості Шумахер-молодший в російському триколорі.

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Мік змушений так одягатися. Річ у тім, що Шумахер – пілот команди "Хаас" у Формулі-1. А титульним спонсором "Хааса" з цього року є "Уралкалій" – компанія Дмитра Мазепіна, чий син Микита виступатиме разом з Міком.

У таких же кольорах і болід команди.

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Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вважає, що подібне оформлення боліда й уніформи спортсменів суперечить рішенню Спортивного арбітражного суду (CAS) про заборону використання російської символіки на міжнародних змаганнях.

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Чи будуть санкції до "Хааса", поки невідомо. Але рішення мають прийняти до старту сезону. Перша гонка нового чемпіонату Формули-1 пройде в Бахрейні 28 березня.

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Формула-1 Хаас Ф1 Мік Шумахер

Джерело: sports.ru

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