Легенда Формули-1 оригінально підтримав Україну (фото)

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель приїхав на Гран-прі Азербайджану у синьо-жовтих напульсниках

Феттелю личать синьо-жовті кольори / Фото: Колаж: Сьогодні

Цими вихідними в Азербайджані відбудеться етап Формули-1. Пілоти вже приїхали до Баку і Себастьян Феттель ще раз наголосив, що у цій війні він за Україну.

Чотирьохразовий чемпіон світу ходить по азербайджанській столиці у синьо-жовтих напульсниках.

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Себастьян вже відкрито висловлювався проти Росії та погрожував бойкотувати Гран-прі у Сочі. А ще він виступав у шоломі з синьо-жовтою квіткою та написом "Ні війні".

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Раніше ми писали, що Формула-1 усунула від змагань сина російського олігарха. Через це рішення Микита Мазепін погрожував судовим розглядом. Проте новий чемпіонат у Формулі-1 стартував без Мазепіна.