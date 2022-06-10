Легенда Формулы-1 оригинально поддержал Украину (фото)

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель приехал на Гран-при Азербайджана в сине-желтых напульсниках

Феттелю идут сине-желтые цвета / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На этих выходных в Азербайджане состоится этап Формулы-1. Пилоты уже приехали в Баку и Себастьян Феттель еще раз подчеркнул, что в этой войне он за Украину.

Четырехкратный чемпион мира ходит по азербайджанской столице в сине-желтых напульсниках.

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Себастьян уже открыто высказывался против России и грозился бойкотировать Гран-при в Сочи. А еще он выступал в шлеме с сине-желтым цветком и надписью "Нет войне".

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Ранее мы писали, что Формула-1 отстранила от соревнований сына российского олигарха. Из-за этого решения Никита Мазепин угрожал судебными разбирательствами. Однако новый чемпионат в Формуле-1 стартовал без Мазепина.