10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
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Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Легенда Формулы-1 оригинально поддержал Украину (фото)

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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10 июня, 10:23
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Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель приехал на Гран-при Азербайджана в сине-желтых напульсниках
Феттелю идут сине-желтые цвета
Феттелю идут сине-желтые цвета / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

На этих выходных в Азербайджане состоится этап Формулы-1. Пилоты уже приехали в Баку и Себастьян Феттель еще раз подчеркнул, что в этой войне он за Украину.

Четырехкратный чемпион мира ходит по азербайджанской столице в сине-желтых напульсниках.

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Себастьян уже открыто высказывался против России и грозился бойкотировать Гран-при в Сочи. А еще он выступал в шлеме с сине-желтым цветком и надписью "Нет войне".

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Ранее мы писали, что Формула-1 отстранила от соревнований сына российского олигарха. Из-за этого решения Никита Мазепин угрожал судебными разбирательствами. Однако новый чемпионат в Формуле-1 стартовал без Мазепина.

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Шарль Леклер

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Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
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Эстебан Окон

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11
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Alpine
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AlphaTauri
6
15
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
5
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
17
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
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Aston Martin
0
21
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Николас Латифи

Williams
0
Чемпионат-2022. Зачет команд
# Команда Баллы
1
Red Bull Red Bull
235
2
Ferrari Ferrari
199
3
Mercedes Mercedes
134
4
McLaren McLaren
59
5
Alfa Romeo Alfa Romeo
41
6
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7
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17
8
Haas Haas
15
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Этапы Формулы-1
Дата Гран-при Победитель
20 мар
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Шарль Леклер
27 мар
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Макс Ферстаппен
10 апр
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24 апр
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8 мая
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22 мая
Испания Испания
Макс Ферстаппен
29 мая
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Серхио Перес
12 июн
Азербайджан Азербайджан
-
19 июн
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-
3 июл
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-
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Франция Франция
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31 июл
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Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
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21:44
8
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Премьер-лига
Чемпионат Англии
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
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