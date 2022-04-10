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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Крах чемпіона Формули-1 в Австралії. Феррарі набирає обертів

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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10 квітня, 10:15
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Шарль Леклер приносить собі та Феррарі другу перемогу в сезоні. Нові проблеми Ферстаппена
Леклер перемагає в Австралії
Леклер перемагає в Австралії / Фото: Колаж: Сьогодні, Twitter Formula 1

Друга перемога Шарля Леклера цього сезону стала вже закономірністю. Пілот Феррарі знову провів ідеальний гран-прі.

Леклер виграв кваліфікацію в Австралії
Леклер виграв кваліфікацію в Австралії / Фото: Twitter Formula 1

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/ Фото: Twitter Formula 1

Леклер ще під час кваліфікації показав свої амбіції на етапі Австралії. Монегаск показав найкращий час і, відповідно, стартував з першого місця стартової решітки у гонці. Відразу за ним розташувалися обидва пілоти Ред Булл – чемпіон Макс Ферстаппен і Серхіо Перес.

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Автодром Альберт Парк у Мельбурні славиться тим, що часто виїжджає машина безпеки. Не став винятком і 2022 рік. Партнер Леклера Феррарі Карлос Сайнц вилетів з дистанції вже на третьому колі. На трасі з'явився Safety Car, а іспанець змушений був завершити гонку.

Знову поява машини безпеки сталася після сходу Феттеля, який перед гран-прі дав інтерв'ю про війну в Україні, де підтримав нашу країну. Лідером у гонці на той момент залишався Леклер. До мінімуму скоротив відставання від представника Феррарі Макс Ферстаппен. Але після рестарту Шарль Леклер почав нарощувати свою перевагу.

Схід Ферстаппена в Австралії
Схід Ферстаппена в Австралії / Фото: Twitter Formula 1

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39 коло гонки стало останнім для чемпіона. Макс Ферстаппен через технічні проблеми був змушений зійти з дистанції. Друга трагедія для Ред Булл за три етапи. Макс також не доїхав до фінішу й на першому гран-прі.

Перемога Леклера в Австраліїї
Перемога Леклера в Австраліїї / Фото: Twitter Formula 1

Після сходження головного конкурента Леклеру вже ніхто не міг стати на заваді здобути другу перемогу в чемпіонаті. Впевнений кінець гонки від монегаска дозволив йому і Феррарі святкувати перемогу. Другим став Серхіо Перес із Ред Булл, третім – Джордж Рассел із Мерседес, який обігнав 7-кратного чемпіона Формули-1 та партнера по команді Льюїса Гемілтона.

/ Фото: Twitter Formula 1

Формула 1. Гран-прі Австралії. Підсумковий результат

  1. Шарль Леклер (Феррарі) – 58 кіл
  2. Серхіо Перес (Ред Булл) +20,524
  3. Джордж Рассел (Мерседес) +25,593
  4. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +28,543
  5. Ландо Норріс (Макларен) +53,303
  6. Даніель Ріккардо (Макларен) +53,737
  7. Естебан Окон (Альпін) +1.01,683
  8. Валттері Боттас (Альфа Ромео) +1.08,439
  9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.16,221
  10. Алекс Албон (Уїльямс) +1.19,382

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Чемпіонат-2022. Залік гонщиків
# Країна Iм'я Бали
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
45
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
3
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
22
5
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
16
6
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
14
7
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
12
8
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
12
9
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
8
10
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
6
11
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
4
12
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

AlphaTauri
4
13
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
14
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
15
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
16
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
0
17
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
18
Александр Албон

Александр Албон

Williams
0
19
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
0
20
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
Чемпіонат-2022. Залік команд
# Команда Бали
1
Ferrari Ferrari
78
2
Mercedes Mercedes
38
3
Red Bull Red Bull
37
4
Alpine Alpine
16
5
Haas Haas
12
6
Alfa Romeo Alfa Romeo
9
7
AlphaTauri AlphaTauri
8
8
McLaren McLaren
6
9
Aston Martin Aston Martin
0
10
Williams Williams
0
Етапи Формули-1
Дата Гран-прi Переможець
20 бер
Бахрейн Бахрейн
Шарль Леклер
27 бер
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
Макс Ферстаппен
10 кві
Австралія Австралія
-
24 кві
Італія Італія
-
8 тра
США США
-
22 тра
Іспанія Іспанія
-
29 тра
Монако Монако
-
12 чер
Азербайджан Азербайджан
-
19 чер
Канада Канада
-
3 лип
Велика Британія Велика Британія
-
10 лип
Австрія Австрія
-
24 лип
Франція Франція
-
31 лип
Угорщина Угорщина
-
28 сер
Бельгія Бельгія
-
4 вер
Нідерланди Нідерланди
-
11 вер
Італія Італія
-
2 жов
Сінгапур Сінгапур
-
9 жов
Японія Японія
-
23 жов
США США
-
30 жов
Мексика Мексика
-
13 лис
Бразилія Бразилія
-
20 лис
Абу-Дабі Абу-Дабі
-
Опитування
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85
Чекаємо на рубку!
субота, 23 квітня
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Тайсон Ф'юрі

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субота, 16 квітня
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Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
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24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Опитування
Формула-1. Таблиця пілотів
# Країна Iм'я Бали
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
45
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
3
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
22
5
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
16
6
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
14
7
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
12
8
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
12
9
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
8
10
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
6
11
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
4
12
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

AlphaTauri
4
13
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
14
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
15
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
16
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
0
17
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
18
Александр Албон

Александр Албон

Williams
0
19
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
0
20
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
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Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
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