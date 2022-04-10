Крах чемпиона Формулы-1 в Австралии. Феррари набирает обороты

Шарль Леклер приносит себе и Феррари вторую победу в сезоне. Новые проблемы Ферстаппена

Леклер побеждает в Австралии / Фото: Коллаж: Сегодня, Twitter Formula 1

Вторая победа Шарля Леклера в текущем сезоне стала уже закономерностью. Пилот Феррари снова провел идеальный гран-при.

Леклер выиграл квалификацию в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

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/ Фото: Twitter Formula 1

Леклер еще во время квалификации показал свои амбиции на этапе в Австралии. Монегаск показал лучшее время и, соответственно, стартовал с первого места стартовой решетки в гонке. Сразу за ним расположились оба пилота Ред Булл – действующий чемпион Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

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Автодром Альберт Парк в Мельбурне славится тем, что здесь часто выезжает машина безопасности. Не стал исключением и 2022 год. Партнер Леклера по Феррари Карлос Сайнц вылетел с дистанции уже на третьем круге. На трассе появился Safety Car, а испанец вынужден был завершить текущую гонку.

Снова появление машины безопасности произошло после схода Феттеля, который перед гран-при дал интервью о войне в Украине, где поддержал нашу страну. Лидером в гонке на тот момент оставался Леклер. До минимума сократилось отставание от представителя Феррари Макса Ферстаппен. Но после рестарта Шарль Леклер начал наращивать свое преимущество.

Сход Ферстаппена в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

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39 круг гонки стал последним для чемпиона. Макс Ферстаппен из-за технических проблем был вынужден сойти с дистанции. Вторая трагедия для Ред Булл за три этапа. Макс также не доехал до финиша и на первом гран-при.

Побела Леклера в Австралии / Фото: Twitter Formula 1

После схода главного конкурента Леклеру уже никто не мог помешать добыть вторую победу в чемпионате. Уверенный конец гонки от монегаска позволил ему и Феррари праздновать победу. Вторым стал Серхио Перес из Ред Булл, третьим – Джордж Рассел из Мерседес, который обогнал 7-кратного чемпиона Формулы-1 и партнера по команде Льюиса Хемилтона.

/ Фото: Twitter Formula 1

Формула-1. Гран-при Австралии. Итоговый результат