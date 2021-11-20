Гамільтон знову перевершив Ферстаппена

Британський пілот виграв кваліфікацію Гран-прі Катару Формули-1

Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон переміг у кваліфікації Гран-прі Катару. Другий рядок посів лідер чемпіонату, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третім став напарник Гамільтона Валттері Боттас.

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Отже, стартувавши в неділю з поул-позишн, Гамільтон може наблизитися до Ферстаппена, якщо взагалі не потіснити його з першого рядка особистого заліку.

Нагадаємо, тиждень тому Льюїс виграв Гран-прі Бразилії, обігнавши по ходу гонки Макса.

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Поки що Ферстаппен випереджає Гамільтона на 14 очок.

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