Хэмилтон снова обставил Ферстаппена

Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Катара. Второе место занял лидер чемпионата, гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Далее по теме
Таким образом, стартовав в воскресенье с поул-позишн, Хэмилтон может приблизиться к Ферстаппену, если вообще не потеснить его с первой строчки личного зачета.
Напомним, неделю назад Льюис выиграл Гран-при Бразилии, обогнав по ходу гонки Макса.
Пока Ферстаппен опережает Хэмилтона на 14 очков.
Последние этапы Формулы-1
- Катар – 21 ноября
- Саудовская Аравия – 5 декабря
- ОАЭ – 12 декабря