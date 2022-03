Чемпіон світу повертається на подіум: результат Гран-прі Саудівської Аравії (відео)

У Саудівській Аравії відбувся другий етап Формули-1. Незважаючи на обстріл Джидди, організатори Формули-1 вирішили не скасовувати гонку.

На старт Гран-прі виїхало 18 пілотів. Мік Шумахер, після аварії під час кваліфікації ледь залишився живим і відмовився від участі у гонці.

У напруженій боротьбі на останніх колах чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен обійшов Шарля Леклера з Феррарі та виграв перший етап у сезоні.

How good was Max vs. Charles?! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/e0Tdl9Kpm5

Третім фінішував ще один пілот Феррарі Сайнс.

First P1 of the season for car #1 #SaudiArabianGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/s5NI4D2Rbc