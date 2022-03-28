Чемпіон світу повертається на подіум: результат Гран-прі Саудівської Аравії (відео)

У Саудівській Аравії відбувся другий етап Формули-1. Незважаючи на обстріл Джидди, організатори Формули-1 вирішили не скасовувати гонку.
На старт Гран-прі виїхало 18 пілотів. Мік Шумахер, після аварії під час кваліфікації ледь залишився живим і відмовився від участі у гонці.
У напруженій боротьбі на останніх колах чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен обійшов Шарля Леклера з Феррарі та виграв перший етап у сезоні.
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How good was Max vs. Charles?! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/e0Tdl9Kpm5- Formula 1 (@F1) March 27, 2022
Третім фінішував ще один пілот Феррарі Сайнс.
First P1 of the season for car #1 #SaudiArabianGP @Max33Verstappen pic.twitter.com/s5NI4D2Rbc- Formula 1 (@F1) March 27, 2022
The decisive move #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/JWfqmLcZSi- Formula 1 (@F1) March 27, 2022
Льюїс Гемілтон, у свою чергу, не зумів досягти групи лідерів. У результаті британець зайняв 10-й рядок. Гонка в Джідді стала для Гемілтона 180-ю у складі "срібних стріл". Це абсолютний рекорд за кількістю гонок у складі однієї команди.
Після двох етапів Формули-1 лідирує Леклер, за ним Сайнс, третім Ферстаппен.
Наступний етап Формули-1 Гран-прі Австралії відбудеться 10 квітня.