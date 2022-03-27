Жахлива аварія Шумахера. Син легендарного чемпіона в лікарні

Гран-прі Саудівської Аварії мало не закінчилося для Міка Шумахера трагедією. Під час кваліфікації він розбив свій болід і дивом залишився живим

Аварія Міка Шумахера / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гран-прі Саудівської Аравії у 2022 році щодня приносить сюрпризи, і всі вони дуже неприємні. Все почалося у п'ятницю, коли під час гоночних практик місто Джидда, де відбувається етап, зазнало ракетної атаки з боку Ємену. . Отримавши гарантії безпеки, пілоти ухвалили спільне рішення продовжити гран-прі.

/ Фото: Twitter Formula 1

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Суботня кваліфікація розпочалася з проблем у Льюса Хемілтона. 7-кратний чемпіон Формули-1 вперше за 5 років не зміг подолати перший сегмент кваліфікації.

А ось син іншої легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера зміг пробитися в топ-15. Але другий сегмент кваліфікації мало не завершився для Міка фатально. В одному з поворотів Шумахер-молодший не впорався з керуванням і на повній швидкості влетів огорожу траси. Понад годину пілота евакуювали з боліда, після чого швидка допомога одразу доставила Міка до лікарні.

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Життю Міку Шумахеру нічого не загрожує, а ось брати участь у гонці він не зможе. Виходячи із регламенту замінити пілота вже неможливо. Тому за Хаас виступить лише Кевін Магнуссен, а лише у перегонах візьме участь 19 гонщиків.

Перес – переможець кваліфікації гран-прі Саудівської Аравії

Розв'язка кваліфікації відбулася на фінальному колі. Лідер уїк-енду Шарль Леклер із Феррарі здавалося нікому вже не віддасть поул. Але останнє коло Серхіо Переса стало просто ідеальним. Представник команди Ред Булл зміг випередити Леклера всього на 0,025 секунди, і тепер саме мексиканець стартуватиме з першого місця.