Чемпион мира возвращается на подиум: результат Гран-при Саудовской Аравии (видео)

В Саудовской Аравии состоялся второй этап Формулы-1. Несмотря на обстрел Джидды, организаторы Формулы-1 решили не отменять гонку.
На старт Гран-при выехало 18 пилотов. Мик Шумахер, после аварии во время квалификации едва остался жив и отказался от участия в гонке.
В напряженной борьбе на последних кругах действующий чемпион мира Макс Ферстаппен обошел Шарля Леклера из Феррари и выиграл первый этап в сезоне.
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How good was Max vs. Charles?! #SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/e0Tdl9Kpm5— Formula 1 (@F1) March 27, 2022
Третьим финишировал еще один пилот Феррари Сайнс.
First P1 of the season for car #1 #SaudiArabianGP@Max33Verstappenpic.twitter.com/s5NI4D2Rbc— Formula 1 (@F1) March 27, 2022
The decisive move #SaudiArabianGP#F1pic.twitter.com/JWfqmLcZSi— Formula 1 (@F1) March 27, 2022
Льюис Хэмилтон, в свою очередь, не сумел достичь группы лидеров. В итоге британец занял 10-ю строчку. Гонка в Джидде стала для Хэмилтона 180-й в составе "серебряных стрел". Это абсолютный рекорд по числу гонок в составе одной команды.
После двух этапов Формулы-1 лидирует Леклер, за ним Сайнс, третьим Ферстаппен.
Следующий этап Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 10 апреля.