Чемпион мира возвращается на подиум: результат Гран-при Саудовской Аравии (видео)

В Саудовской Аравии состоялся второй этап Формулы-1. Несмотря на обстрел Джидды, организаторы Формулы-1 решили не отменять гонку.

На старт Гран-при выехало 18 пилотов. Мик Шумахер, после аварии во время квалификации едва остался жив и отказался от участия в гонке.

В напряженной борьбе на последних кругах действующий чемпион мира Макс Ферстаппен обошел Шарля Леклера из Феррари и выиграл первый этап в сезоне.

How good was Max vs. Charles?! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/e0Tdl9Kpm5

Третьим финишировал еще один пилот Феррари Сайнс.

First P1 of the season for car #1 #SaudiArabianGP@Max33Verstappenpic.twitter.com/s5NI4D2Rbc