Гонщиков Формулы-1 заставили ездить под бомбами

Несмотря на обстрел Джидды, организаторы Формулы-1 решили не отменять этап в Саудовской Аравии, хотя гонщики были готовы покинуть страну

Рядом с автодромом мощный пожар / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Во время тренировочных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии террористы атаковали нефтебазу в Джидде.

После попадания ракеты вспыхнул огромный пожар. И это всего в десятке километров от трассы.

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Естественно, что профсоюз гонщиков тут же собрался на совещание. Все хотели покинуть страну.

Но деньги снова победили здравый смысл. Опасаясь потерять такого крутого спонсора, руководство Формулы-1 заставило команды соревноваться. И надеяться, что следующая ракета не попадет в автодром.

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"Правительство Саудовской Аравии и службы безопасности страны провели широкое обсуждение, по итогам которого были даны абсолютные заверения в том, что угрозы Гран-при не существует", – вот на каких основаниях было принято решение продолжить этап Ф-1.

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