Страшная авария Шумахера. Сын легендарного чемпиона в больнице

Гран-при Саудовской Аварии чуть не закончилось для Мика Шумахера трагедией. Во время квалификации он разбил свой болид и чудом остался жив

Авария Мика Шумахера / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Гран-при Саудовской Аравии в 2022 году каждый день приносит сюрпризы, и все они очень не приятные. Все началось в пятницу, когда во время гоночных практик город Джидда, где проходит этап, подвергся ракетной атаки со стороны Йемена. Получив гарантии безопасности пилоты приняли совместное решение продолжить гран-при.

Провал Хэмилтона в квалификации / Фото: Twitter Formula 1

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Субботняя квалификация началась с проблем у Льюса Хэмилтона. 7-кратный чемпион Формулы-1 впервые за 5 лет не смог преодолеть первый сегмент квалификации.

А вот сын другой легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера, смог пробиться в топ-15. Но второй сегмент квалификации чуть не завершился для Мика фатально. В одном из поворотов, Шумахер-младший не справился с управлением и на полной скорости влетел ограждение трассы. Более часа пилота эвакуировали из болида, после чего скорая помощь сразу доставила Мика в больницу.

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Жизни Мику Шумахеру ничего не угрожает, а вот участвовать в гонке он не сможет. Исходя из регламента заменить пилота уже невозможно. Поэтому за Хаас выступит только Кевин Магнуссен, а всего в гонке примет участие 19 гонщиков.

Перес – победитель квалификации гран-при Саудовской Аравии

Развязка квалификации произошла на финальном круге. Лидер уик-энда Шарль Леклер из Феррари казалось никому уже не отдаст поул, уверенно установив время с комфортным перевесом. Но последний круг Серхио Переса стал просто идеальным. Представитель команды Ред Булл смог опередить Леклера всего на 0,025 секунды, и теперь именно мексиканец будет стартовать с первого места.