Боротьби за титул не буде. Чемпіон Формули-1 вже визнає свою поразку

Після чотирьох етапів Льюїс Гемілтон заявив, що більше не конкурент для лідерів цього сезону

Гемілтон на старті сезону визнав поразку у боротьбі за чемпіонство / Фото: Колаж: Сьогодні

7-кратний чемпіон світу Формули-1, після провального гран-прі Емілії-Романії , виступив із дуже сміливою заявою.

Реклама

Основну гонку на етапі в Імолі Льюїс Гемілтон завершив на 13-му місці. Результат, який дуже засмучує фанатів британця. І справа не лише у самому Гемілтоні. Мерседес підійшов до сезону із новим регламентом не в оптимальній формі. Болідам пілотів не вистачає потужності, щоби боротися з іншими гонщиками.

Етап в Імолі явно продемонстрував це, оскільки сам Хемілтон усю гонку намагався випередити П'єра Гаслі, але зробити це так і не вдалося. Провальний етап, та й початок сезону, змусили Гемілтона вже визнати свій програш цього року. Без подіумів на перших чотирьох етапах буде складно боротися з конкурентами, заявив 7-кратний чемпіон:

Реклама

"Так, цей вікенд краще забути. Ще б пак. І так, я, напевно, вибув із боротьби за титул. У цьому може бути жодних сумнівів. Однак я продовжу працювати і викладатися, щоб постаратися якось повернутися до боротьби."

Невдачі у професійній кар'єрі залишають Гемілтон справжньою людиною. 7-кратний чемпіон Формули-1 підтримав українців, які страждають на військову агресію Росії.