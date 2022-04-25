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Борьбы за титул не будет. Чемпион Формулы-1 уже признает свое поражение

Евгений Щербаков Евгений Щербаков редактор Спорт Сегодня
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25 апреля, 11:53
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После четырех этапов Льюис Хэмилтон заявил, что больше не конкурент для лидеров нынешнего сезона
Хэмилтон на старте сезона признал поражение за чемпионство
Хэмилтон на старте сезона признал поражение за чемпионство / Фото: Коллаж: Сегодня

7-кратный чемпион мира Формулы-1, после провального гран-при Эмилии-Романии, выступил с очень смелым заявлением.

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Основную гонку на этапе в Имоле Льюис Хэмилтон завершил на 13-м место. Результат, который очень сильно огорчает фанатов британца. И дело не только в самом Хэмилтоне. Мерседес подошел к сезону с новым регламентом не в оптимальной форме. Болидам пилотов не хватает мощности, чтобы бороться с другими гонщиками.

Этап в Имоле явно продемонстрировал это, так как сам Хэмилтон всю гонку пытался обогнать Пьера Гасли, но сделать это так и не удалось. Провальный этап, да и все начало сезона, вынудили Хэмилтона уже признать свой проигрыш в этом году. Без подиумов на первых четырех этап будет сложно бороться с конкурентами, заявил 7-кратный чемпион:

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"Да, этот уик-энд лучше забыть. Еще бы. И да, я наверняка выбыл из борьбы за титул. В этом не может быть никаких сомнений. Однако я продолжу работать и выкладываться, чтобы постараться как-то вернуться в борьбу."

Неудачи в профессиональной карьере оставляют Хэмилтон настоящим человеком. 7-кратный чемпион Формулы-1 поддержал украинцев, которые страдают от военной агрессии России.

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Williams
1
18
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21
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Williams
0
Чемпионат-2022. Зачет команд
# Команда Баллы
1
Ferrari Ferrari
124
2
Red Bull Red Bull
113
3
Mercedes Mercedes
77
4
McLaren McLaren
46
5
Alfa Romeo Alfa Romeo
25
6
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Этапы Формулы-1
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5
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1762
6
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1723
7
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Ворскла
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7
Десна
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Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
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Львов
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Черноморец
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