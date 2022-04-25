Борьбы за титул не будет. Чемпион Формулы-1 уже признает свое поражение

После четырех этапов Льюис Хэмилтон заявил, что больше не конкурент для лидеров нынешнего сезона

Хэмилтон на старте сезона признал поражение за чемпионство / Фото: Коллаж: Сегодня

7-кратный чемпион мира Формулы-1, после провального гран-при Эмилии-Романии, выступил с очень смелым заявлением.

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Основную гонку на этапе в Имоле Льюис Хэмилтон завершил на 13-м место. Результат, который очень сильно огорчает фанатов британца. И дело не только в самом Хэмилтоне. Мерседес подошел к сезону с новым регламентом не в оптимальной форме. Болидам пилотов не хватает мощности, чтобы бороться с другими гонщиками.

Этап в Имоле явно продемонстрировал это, так как сам Хэмилтон всю гонку пытался обогнать Пьера Гасли, но сделать это так и не удалось. Провальный этап, да и все начало сезона, вынудили Хэмилтона уже признать свой проигрыш в этом году. Без подиумов на первых четырех этап будет сложно бороться с конкурентами, заявил 7-кратный чемпион:

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"Да, этот уик-энд лучше забыть. Еще бы. И да, я наверняка выбыл из борьбы за титул. В этом не может быть никаких сомнений. Однако я продолжу работать и выкладываться, чтобы постараться как-то вернуться в борьбу."

Неудачи в профессиональной карьере оставляют Хэмилтон настоящим человеком. 7-кратный чемпион Формулы-1 поддержал украинцев, которые страдают от военной агрессии России.