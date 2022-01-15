Зоряний новачок Шахтаря дав п'ять обіцянок "гірникам"

Шахтар на своєму офіційному сайті підтвердив укладання контракту із 24-річним вінгером Давідом Нересом – угода розрахована до кінця 2026 року.
З Аяксом Нерес двічі вигравав чемпіонат Нідерландів, а зі збірною Бразилії переміг на Кубку Америки-2019.
Після укладання контракту із "гірниками" Нерес дав п'ять обіцянок.
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"Обіцяю фанатам Шахтаря повну самовіддачу, бажання, голи, асисти та титули", – заявив Давід.
"Не вважаю, що я такий уже знаменитий, – каже Нерес. – Сильні якості? Гадаю, моя ліва нога, зміщення з м'ячем з флангу до середини – я дуже сильний у цьому".
Раніше ми писали, що Аякс отримає за трансфер Нереса 12 мільйонів євро. Ця сума може збільшитись до 16 млн залежно від результатів гравця.
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