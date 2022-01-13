13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
13 січня 22:00
Мілан --
Дженоа --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Канікули закінчилися: футболісти донецького Шахтаря вийшли з відпустки

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 17:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протягом трьох днів "помаранчево-чорні" пройдуть плановий медогляд перед відльотом на перший збір до Туреччини
Гравці Шахтаря пройшли медогляд
Гравці Шахтаря пройшли медогляд / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

13 січня закінчилися зимові канікули у лідера чемпіонату України донецького Шахтаря, повідомляє офіційний сайт"гірників".

У четвер на медогляд до столичної клініки "Добробут" приїхали вісім гравців Шахтаря: Тимур Пузанков, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Данило Сікан.

Реклама

"Медичний огляд включає здачу аналізів, рентген грудної клітки, ЕКГ, ехокардіографію, УЗД внутрішніх органів – все те, що проходимо щороку.

Ми отримуємо результати, порівнюємо з наявними і, якщо немає жодних змін, допускаємо футболістів до початку тренувального процесу.

Реклама

Цього року вперше проходимо медогляд у клініці "Добробут". Враховуючи, як усе тут організовано, процес відбувається дуже швидко. Медогляд займає близько двох годин", – сказав начальник медичної служби першої команди Шахтаря Артур Глущенко.

У п'ятницю та суботу медогляд пройдуть ще дві групи футболістів, а в неділю, 16 січня, Шахтар вирушить на збір до Туреччини.

Реклама

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Атлетіко

Сьогодні

21:00

Атлетик

2.02

3.30

4.20

Ліверпуль

Сьогодні

21:45

Арсенал

1.91

3.95

3.85

Мілан

Сьогодні

22:00

Дженоа

1.31

5.40

9.30
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
461
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
449
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
425
4
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
404
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
379
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
591
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
509
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
461
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
434
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
420
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти