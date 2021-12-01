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Ворскла --
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Зірці Динамо наставили роги у Москві

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
1 грудня, 12:37
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Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв поділився своїм фото у таборі московського Спартака, коли йому було 15 років
Олександр Алієв у 36 років і в 15
Олександр Алієв у 36 років і в 15 / Фото: Колаж: Сьогодні

Таким ми ще Олександра Алієва не бачили!

36-річний ексдинамівець, який після завершення кар'єри футболіста пробує себе у ролі ютубера, реп-виконавця і навіть боксера, показав, яким він був 2000 року.

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"Саша Білий "Кучерявий". Ретро-фото. Спартак Москва. 2000", – написав у Instagram Алієв, опублікувавши знімок у компанії тодішніх московських одноклубників, один із яких поставив Олександру ріжки.

Зауважимо, що Алієв народився 1985 року в Хабаровську, починав займатися футболом у тамтешньому клубі СКА. Потім опинився в московському Спартаку, після чого перебрався до київського Динамо, де прийняв українське громадянство і утворив знамениту зв'язку з Артемом Мілевським.

Олександр Алієв і Артем Мілевський
Олександр Алієв і Артем Мілевський / Фото: Instagram

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Додамо, що у Олександра Алієва у Києві підростає син Артем, який у 10 років забиває такі голи, які його батькові й не снились.

Олександр Алієв і його син Артем
Олександр Алієв і його син Артем / Фото: Instagram

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Десна
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24
7
Олександрія
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23
8
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22
9
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16
16:26
19
10
Колос
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18
11
Рух
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