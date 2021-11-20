Алієв такі не забивав! Син зірки вразив голом "ножицями" (відео)

10-річний Артем Алієв, який виступає за київську команду "Сучасної дитячої академії футболу", продовжує феєрити.
Раніше син знаменитого динамівця підірвав соцмережі своїми голами дальніми ударами.
Однак цього разу Артем Алієв показав, що може забивати не лише у стилі свого батька.
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У черговому матчі дитячих змагань Алієв-молодший відзначився покером, але особливо яскравим видався четвертий гол у падінні через себе. Таким складним прийомом Артем вразив ворота суперника з-за меж штрафного майданчика!
"Його прізвище – Алієв!" – пролунало відразу в залі.
"Монстр!" – таким компліментом нагородив Артема в Instagram його батько.
Нагадаємо, що Алієв назвав сина Артемом не на честь свого друга Мілевського.
"Просто в мене ініціали А. А. (російською), моя донька Аліна Алієва, тож син буде Артемом Алієвим", – розповідав після народження сина Олександр.