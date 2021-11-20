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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Алієв такі не забивав! Син зірки вразив голом "ножицями" (відео)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 листопада, 18:09
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Син колишнього півзахисника Динамо та збірної України Олександра Алієва Артем відзначився черговим шедевром
Олександр Алієв і його син Артем
Олександр Алієв і його син Артем / Фото: Instagram

10-річний Артем Алієв, який виступає за київську команду "Сучасної дитячої академії футболу", продовжує феєрити.

Раніше син знаменитого динамівця підірвав соцмережі своїми голами дальніми ударами.

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Однак цього разу Артем Алієв показав, що може забивати не лише у стилі свого батька.

У черговому матчі дитячих змагань Алієв-молодший відзначився покером, але особливо яскравим видався четвертий гол у падінні через себе. Таким складним прийомом Артем вразив ворота суперника з-за меж штрафного майданчика!

"Його прізвище – Алієв!" – пролунало відразу в залі.

"Монстр!" – таким компліментом нагородив Артема в Instagram його батько.

Олександр Алієв і його син
Олександр Алієв і його син / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Алієв назвав сина Артемом не на честь свого друга Мілевського.

"Просто в мене ініціали А. А. (російською), моя донька Аліна Алієва, тож син буде Артемом Алієвим", – розповідав після народження сина Олександр.

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